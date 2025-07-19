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Victor Osimhen'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Victor Osimhen'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

19.07.2025 18:35:00
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Cumhuriyet Spor
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Victor Osimhen'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi için Napoli ile şartlarda anlaştığı ve yıldız golcünün İstanbul'a geleceği tarihin de belirlendiği iddia edildi.

Galatasaray, bonservisini almak için uzun süredir Napoli ile pazarlık halinde olduğu Victor Osimhen'in transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

Sarı kırmızılıların, İtalyan kulübüyle aradaki pürüzleri gidermesinin ardından Osimhen'in Türkiye'ye geleceği tarihin de belli olduğu ileri sürüldü.

Galatasaray, yıldız golcü için Napoli'ye 40 milyon Euro peşin, 35 milyon Euro'yu ise 2026 yılına kadar iki taksitle ödeyecek.

Ayrıca kulüpler arasında yapılacak protokol gereğince Osimhen 2 yıl boyunca bir Serie A takımına transfer olamayacak.

Yapılan pazarlıklar neticesinde Napoli'nin, Nijeryalı santraforun sonraki satışından pay talebinden de vazgeçtiği belirtildi.

Ajanasspor'da yer alan habere göre; Galatasaray ile Napoli arasındaki teminat sorununun da ortadan kalkması durumunda Osimhen, 22 Temmuz Salı günü İstanbul'da olacak.

Sağlık kontrollerinden geçecek olan 26 yaşındaki oyuncu, kendisini sarı kırmızılı renklere bağlayacak sözleşmeye imza attıktan sonra takımla çalışmalara başlayacak.

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