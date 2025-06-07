Cumhuriyet Gazetesi Logo
Victor Osimhen İstanbul'dan ayrıldı! İşte ilk fotoğraf...

Victor Osimhen İstanbul'dan ayrıldı! İşte ilk fotoğraf...

7.06.2025 17:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Victor Osimhen İstanbul'dan ayrıldı! İşte ilk fotoğraf...

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in, İstanbul'dan ayrıldığı kaydedildi.

Galatasaray'ın bonservisini almak için rekor teklifler sunduğu Victor Osimhen'de düğüm artık çözülüyor.

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in Nijeryalı yıldızla her konuda anlaştığı iddia edildi.

İSTANBUL'DAN AYRILDI

Dış basında, Osimhen transferinin 3 ya da 4 yıllık sözleşme ve senelik 30-35 milyon Euro bandında maaşa gerçekleştiği öne sürüldü.

Bu süreçte İstanbul'da bulunan Osimhen, biletini sürekli iptal ederek uçuşunu ertelemişti.

Tivibu Spor'un haberine göre, Osimhen, bugün saat 14.00'te İstanbul'dan ayrılarak ülkesi Nijerya'ya uçtu. Dünyaca ünlü golcü, İstanbul'dan ayrılırken objektiflere yakalandı.

İşte Osimhen'in objektiflere yansıyan karesi: (Foto: Mustafa Mandev)


İlgili Konular: #İstanbul #galatasaray #victor osimhen

İlgili Haberler

Carlos Cuesta'dan eleştirilere yanıt: 'Galatasaray'da bir hata yaptığınızda...'
Carlos Cuesta'dan eleştirilere yanıt: 'Galatasaray'da bir hata yaptığınızda...' Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncusu Carlos Cuesta, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Almanlar duyurdu: Galatasaray'ın Leroy Sane teklifi ortaya çıktı!
Almanlar duyurdu: Galatasaray'ın Leroy Sane teklifi ortaya çıktı! Alman basını, Galatasaray'ın 29 yaşındaki futbolcu Leroy Sane'ye yaptığı teklifin ayrıntılarını yazdı.
Getafe'den Alvaro Morata açıklaması: 'Galatasaray'daki işini bitirdiğinde...'
Getafe'den Alvaro Morata açıklaması: 'Galatasaray'daki işini bitirdiğinde...' İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Getafe'nin başkanı Angel Torres, Galatasaraylı oyuncu Alvaro Morata'nın açıklamalarına yanıt verdi.