Victor Osimhen, Manchester City deplasmanında rekor peşinde!

28.01.2026 09:44:00
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının son maçında Manchester City karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımın yıldızı Victor Osimhen, Manchester City karşısında ağları havalandırması halinde rekor kıracak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Manchester City deplasmanında kazanarak 36 takımlı lig etabını ilk 16 içinde bitirmeye çalışacak.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Manchester City maçında gol atması durumunda sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında en fazla gol atan futbolcu olacak.

12 MAÇTA 12 GOL

Sarı-kırmızılılardaki ikinci sezonunu geçiren 27 yaşındaki yıldız santrfor, çıktığı 12 Avrupa kupası müsabakasında 12 gol kaydetti.

Galatasaray tarihinde Avrupa'da en fazla gol atan yabancılar sıralamasında 11'er gol atan Mario Jardel ve Gheorghe Hagi'yi geride bırakan Osimhen, 12'şer gole sahip Milan Baros ve Shabani Nonda ile zirvede yer alıyor.

