Victor Osimhen ve Wilfred Ndidi için İran bilinmezliği!

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen ile Beşiktaş'ın ön liberosu Wilfred Ndidi'nin formasını giydiği Nijerya Milli Takımı'nın, ay sonunda İran ile hazırlık maçının bulunması iki camiada da endişe yarattı.

İki futbolcunun da 27 Mart'ta oynanacak olan hazırlık maçı nedeniyle İran'a gitmesi beklenirken, bölgedeki mevcut gerilimler ve çatışmalar yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. ABD ve İsrail'in saldırı başlattığı İran’da gerçekleşecek karşılaşma, taraftarların sosyal medyada tepkisine neden oldu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrasında bölgedeki birçok futbol organizasyonuna ara verilmişti. Katar Futbol Federasyonu, ülkedeki tüm lig ve turnuvaların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, ulusal düzeyde düzenlenen tüm müsabakaların ve organizasyonların "ikinci bir duyuruya kadar" askıya alındığı bildirildi.