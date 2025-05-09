Victor Osimhen'e servet değerinde teklif!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 12:07

Güncelleme: 09.05.2025 - 12:07

Trendyol Süper Lig'de gol krallığına koşan Victor Osimhen, yaz transfer döneminde ne yapacağı en çok merak edilen isimlerden biri.

Yıldız golcü, sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak imza atmış ve Napoli'deki sözleşmesini 1 yıl uzatmıştı. Avrupa ve Suudi Arabistan ekipleri, sezon sonunda Osimhen'i transfer etmek istese de Nijeryalı golcü geleceğiyle ilgili kararı henüz vermedi.

Galatasaray da Victor Osimhen'i kadrosunda tutmak isterken İtalyan basınından transfere ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde Juventus'un Osimhen için teklifini yükselttiği ve 85 milyon Euro'ya kadar harcama yapabileceği belirtildi.

Osimhen'in sözleşmesindeki 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi, İtalya dışındaki kulüpler için geçerli. İtalya'dan Osimhen'i kadrosuna katmak isteyen takımlar ise Napoli'yle anlaşmak zorunda.

Suudi Arabistan takımlarının da radarında olan Victor Osimhen için Al-Hilal'in sezonluk 30-35 milyon Euro arasında bir maaş teklif etmeye hazır olduğu belirtildi. Juventus ve Al-Hilal'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesinde transferi bitirip Osimhen'i ABD'deki maçlara götürmek istediği vurgulandı.

Juventus'un diğer hedefinin ise Atalanta'dan Ademola Lookman olduğu, Dusan Vlahovic'le ise yolların ayrılmasının beklendiği kaydedildi.