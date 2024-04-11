Viktoria Plzen - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Viktoria Plzen, UEFA Konferans Ligi çeyrek final karşılaşmasında sahasında Fiorentina ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 09:51
Viktoria Plzen - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor.

Miroslav Koubek yönetimindeki Viktoria Plzen, sahasında Vincenzo Italiano'nun ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.

VIKTORIA PLZEN - FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA?

Doosan Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

VIKTORIA PLZEN - FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsrailli hakem Orel Grinfeld'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.


Fiorentina haberleri Viktoria Plzen haberleri UEFA Konferans Ligi haberleri

İlgili Haberler

Fiorentina CEO'su Joe Barone hayatını kaybetti

Fiorentina CEO'su Joe Barone hayatını kaybetti
Fiorentina evinde Lazio'yu devirdi

Fiorentina evinde Lazio'yu devirdi
Fiorentina penaltılarda turladı

Fiorentina penaltılarda turladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Enner Valencia'dan Fenerbahçe paylaşımı

Enner Valencia'dan Fenerbahçe paylaşımı
Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Oğlak burcu yorumu
Xiaomi SU7, Porsche Taycan'ı geride bırakan performansı yarı fiyatına sunuyor! 5 dakikada 350 kilometre menzil...

Xiaomi SU7, Porsche Taycan'ı geride bırakan performansı yarı fiyatına sunuyor! 5 dakikada 350 kilometre menzil...
Hastanenin elektrik kabloları çalındı, 52 hasta diğer hastanelere nakledildi

Hastanenin elektrik kabloları çalındı, 52 hasta diğer hastanelere nakledildi
Hollandalı eski yıldızdan Haaland'a eleştiri: 'Gol atmazsa bir işe yaramaz'

Hollandalı eski yıldızdan Haaland'a eleştiri: 'Gol atmazsa bir işe yaramaz'
Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu
İçe dönük olan 4 burç: Kendileriyle baş başa kalmayı kalabalıklara tercih ederler...

İçe dönük olan 4 burç: Kendileriyle baş başa kalmayı kalabalıklara tercih ederler...
Şimşek duyurdu! Dünya Bankası Türkiye’ye 18 milyar dolarlık finansman sağlayacak

Şimşek duyurdu! Dünya Bankası Türkiye’ye 18 milyar dolarlık finansman sağlayacak