Viktoria Plzen - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Viktoria Plzen, UEFA Konferans Ligi çeyrek final karşılaşmasında sahasında Fiorentina ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor.
Miroslav Koubek yönetimindeki Viktoria Plzen, sahasında Vincenzo Italiano'nun ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.
VIKTORIA PLZEN - FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA?
Doosan Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
VIKTORIA PLZEN - FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?
İsrailli hakem Orel Grinfeld'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.
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