Villarreal 8 dakikaya dört gol sığdırdı!

Villarreal, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 20. haftasında kendi sahasında ağırladığı Mallorca'yı 4-0 mağlup etti.

Villarreal 8 dakikaya dört gol sığdırdı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2025 - 09:36

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Villarreal ile Mallorca karşı karşıya geldi.

Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadeleyi Villarreal, 4-0'lık skorla kazandı.

Villarreal'ın gollerini Logan Costa, Alejandro Baena, Daniel Parejo ve Yeremi Pino kaydetti.

MAÇIN TÜM GOLLERİ 8 DAKİKADA GELDİ

Villarreal'in Mallorca'yı 4-0 ile geçtiği maçta ilk gol 20. dakikada son gol ise 28. dakikada geldi.

Bu sonuçla birlikte Villarreal, La Liga'da 33 puanla 5. sıraya yükselirken ligde 2 maçın ardından mağlup olan Mallorca, 30 puanla 6. sırada kaldı.


Etiketler: #villarreal #Mallorca #la liga

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