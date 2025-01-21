Villarreal 8 dakikaya dört gol sığdırdı!
Villarreal, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 20. haftasında kendi sahasında ağırladığı Mallorca'yı 4-0 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 20. haftasında Villarreal ile Mallorca karşı karşıya geldi.
Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadeleyi Villarreal, 4-0'lık skorla kazandı.
Villarreal'ın gollerini Logan Costa, Alejandro Baena, Daniel Parejo ve Yeremi Pino kaydetti.
MAÇIN TÜM GOLLERİ 8 DAKİKADA GELDİ
Villarreal'in Mallorca'yı 4-0 ile geçtiği maçta ilk gol 20. dakikada son gol ise 28. dakikada geldi.
Bu sonuçla birlikte Villarreal, La Liga'da 33 puanla 5. sıraya yükselirken ligde 2 maçın ardından mağlup olan Mallorca, 30 puanla 6. sırada kaldı.
Etiketler: #villarreal #Mallorca #la liga
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