Spor yazarları Trabzonspor - Sivasspor maçını yorumladı: 'Onu izlemek şarkı dinlemek gibi'

"ONU İZLEMEK ŞARKI DİNLEMEK GİBİ"

Aksal Yavuz: "Trabzonspor'da her ne kadar bazı mevkilerde eksikler olsa bile, futbol moralle oynanan bir oyundur; Trabzonsporlu oyuncularda sezon başından bu yana en büyük eksik olan, haftalardır arayıp da bir türlü yakalayamadıkları… Trabzonspor'un farklı kazandığı karşılaşma için bir fon müziği aramaya kalksak, Boşnak şarkılarından biri olurdu herhalde. Bosnalı oyuncuyu izlemek hakikaten şarkı dinlemek kadar keyifli. İzleyenlere her maçta adeta değişik şarkılar dinleterek mutlu ediyor. Yaptığı asistlerin yanı sıra bir topu da direkte patladı. Her şeyden önemlisi istikrar abidesi; ligimizde attığı yüz gol ile yüz asist yapması her şeyi net bir şekilde özetlemiyor mu?" (Milliyet)