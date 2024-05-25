Villarreal deplasmanda 1 puanı kaptı!

Yayınlanma: 25.05.2024 - 17:18

Güncelleme: 25.05.2024 - 17:18

İspanya La Liga'nın 38. ve son hafta maçında Osasuna ile Villarreal karşı karşıya geldi. Estadio El Sadar'da oynanan maç 1-1 berabere bitti.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Osasuna'nın golü 30. dakikada Ante Budimir ile gelirken, Villarreal'in golü 57. dakikada Jose Luis Morales ile geldi.

Bu sonuçla birlikte Villarreal, 53 puana yükseldi ve sezonu sekizinci sırada noktaladı. Osasuna ise 45 puana yükseldi.