Villarreal deplasmanda 1 puanı kaptı!
Villarreal, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 38. haftasında deplasmanda karşılaştığı Osasuna ile 1-1 berabere kaldı.
İspanya La Liga'nın 38. ve son hafta maçında Osasuna ile Villarreal karşı karşıya geldi. Estadio El Sadar'da oynanan maç 1-1 berabere bitti.
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Osasuna'nın golü 30. dakikada Ante Budimir ile gelirken, Villarreal'in golü 57. dakikada Jose Luis Morales ile geldi.
Bu sonuçla birlikte Villarreal, 53 puana yükseldi ve sezonu sekizinci sırada noktaladı. Osasuna ise 45 puana yükseldi.
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