Villarreal, puanı 90+3'te kurtardı!
Villarreal, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Osasuna ile 2-2 berabere kaldı.
İspanya La Liga'nın 14. haftasında Osasuna, sahasında Villarreal'i konuk etti. Estadio El Sadar'daki maç 2-2 sona erdi.
Osasuna'nın gollerini 8. dakikada ve 20. dakikada penaltıdan Ante Budimir attı. Villarreal'in gollerini 67. dakikada Alejandro Baena, 90+3. dakikada ise penaltıdan Gerard Moreno'dan kaydetti..
4 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Villarreal'in bu sonuçla yenilmezlik serisi 4 maça çıktı.
Bu sonucun ardından Osasuna, 22 puana yükseldi. Villarreal, 25 puana çıktı.
La Liga'nın bir sonraki haftasında Osasuna, Sevilla deplasmanına gidecek. Villarreal, sahasında Girona'yı konuk edecek.
Etiketler: #villarreal #Osasuna #la liga
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