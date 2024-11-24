Villarreal, puanı 90+3'te kurtardı!

Villarreal, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Osasuna ile 2-2 berabere kaldı.

Villarreal, puanı 90+3'te kurtardı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2024 - 18:47

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Osasuna, sahasında Villarreal'i konuk etti. Estadio El Sadar'daki maç 2-2 sona erdi.

Osasuna'nın gollerini 8. dakikada ve 20. dakikada penaltıdan Ante Budimir attı. Villarreal'in gollerini 67. dakikada Alejandro Baena, 90+3. dakikada ise penaltıdan Gerard Moreno'dan kaydetti..

4 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Villarreal'in bu sonuçla yenilmezlik serisi 4 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Osasuna, 22 puana yükseldi. Villarreal, 25 puana çıktı.

La Liga'nın bir sonraki haftasında Osasuna, Sevilla deplasmanına gidecek. Villarreal, sahasında Girona'yı konuk edecek.


Etiketler: #villarreal #Osasuna #la liga

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