Vincent Aboubakar - Cenk Tosun ikilisi yeniden bir arada

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 11:25

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 11:25

Beşiktaş sezon başında da gündemene gelen eski golcüsü Vincent Aboubakar'da mutlu sona ulaştı. Wout Weghorst'un Manchester United'a transferinin ardından hem takımı hem de ligi bilen bir golcü arayışına giren siyah beyazlılar tamamen, daha önce görev yaptığı 2 dönemde verdiği katkı ile dikkat çeken Kamerunlu futbolcuya odaklanmıştı. Al Nassr ile sözleşmesini fesheden ve İstanbul'a gelen Kamerunlu golcünün sözleşme imzalamasıyla Beşiktaş'ta 3. Aboubakar dönemi resmen başlayacak.

Vincent Aboubakar

İKİ FUTBOLCU RAKİP TAKIMLARA KABUS OLUYOR

Siyah beyazlıların Süper Lig'de şampiyonluk yaşadığı son 2 sezonda da Aboubakar'ın kadroda olması takıma olan katkısını net olarak ortaya koyarken Kamerunlu futbolcunun ilk döneminde müthiş bir uyum yakaladığı Cenk Tosun'la da yeniden bir araya geliyor. 2016-17 sezonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaşırken Cenk Tosun 20, Aboubakar da 12 gol atmıştı. 2 futbolcu 4'er de asist yapmıştı. Bir golde pası Aboubakar, Cenk'e verirken birbirlerine yaptıkları bu asist çıkarıldığı ikili toplam 39 gole katkı verdi.

Cenk Tosun

SON SEZONUNDA 15 GOL, 5 ASİSTLE YILDIZLAŞTI

Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş, 2016-17'yi 73 golle zirvede tamamlarken bu gollerin yüzde 53.4'ünde Aboubakar ile Cenk doğrudan başroldeydi. Söz konusu sezondaki performansının ardından Cenk 2017- 18'in devre arasında 22.5 milyon Euro gibi rekor bir transferle Everton'a Transfer olurken, Aboubakar kiralık geldiği Porto'ya geri döndü. 2021'de ise siyah beyazlılar yine şampiyonluk sevinci yaşarken 30 yaşındaki golcü 26 maçta 15 gol, 5 asistle, 38 maçta 19 gol atan Cyle Larin'in ardından takımın en golcü 2. ismi olmayı başardı.