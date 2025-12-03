Vincent Aboubakar'dan Sergen Yalçın için flaş sözler: 'Şimdi de şampiyon yapsın görelim'

Beşiktaş'ın eski golcüsü, şu anda Neftçi Bakü forması giyen Vincent Aboubakar, Ertem Şener YouTube kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aboubakar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

-Victor Osimhen de Dünya Kupası'na gidemedi. Onunla görüştün mü? Osimhen ile bir arkadaşlığın var mı?

Vincent Aboubakar: "Hayır, Osimhen ile hiçbir arkadaşlığım yok"

-Osimhen'i takip ediyor musun? İzliyor musun Galatasaray'da?

Vincent Aboubakar: "Hayır, hayır"

-Peki Talisca ile dostluğu?

Vincent Aboubakar: "Talisca, hayır"

"BEŞİKTAŞ'I ARTIK İZLEMİYORUM"

-Eski kulübün Beşiktaş'ta dostların var mı?

Vincent Aboubakar: "Kulüp çalışanlarından birkaçıyla hala görüşüyorum. Ve eski takım arkadaşım Valentin Rosier ile ilişkilerim devam ediyor."

-Bu sezon Beşiktaş'ı takip ediyor musun?

Vincent Aboubakar: "Açıkçası Beşiktaş'ı artık izlemiyorum. Orada çok güzel sezonlarım geçti, seviye çok farklıydı ama uzun zamandır maçlarını takip etmiyorum."

"B ÖYLE DEVAM EDERSE BA ŞARI GELMEZ"

-Beşiktaş'taki günlerini özlüyor musun?

Vincent Aboubakar: "Beşiktaş'ın çok özel bir taraftarı var. Orada kaldığım süre boyunca iz bırakabildim, ismimi kulüp tarihine yazdırdım ve birçok kupa kazandım.

-Bugün Beşiktaş'ta golcü sıkıntısı yaşanıyor. Hala taraftarlar 'Aboubakar, Aboubakar' diyor. Bu konuda ne söylersin?

Vincent Aboubakar: "Şunu net olarak söyleyebilirim. Beşiktaş'ın organizasyon sorunları var.

Eğer iyi bir sportif direktörünüz ve iyi bir hocanız varsa, onlara güvenmeniz ve zaman tanımanız gerekir. Sadece hoca değiştirmek yetmez, iyi oyuncular da transfer etmelisiniz. Mesele oyuncunun pahalı olması değil, 'iyi oyuncu' olmasıdır. Şampiyonluğu kazanmak için sabırla hareket etmelisiniz.

Hoca geldi, oyuncular geldi, işler iyi gitmeyince hoca gitti. Oyuncular kaldı, yeni hoca geldi. Bu döngü böyle devam ederse başarı gelmez.

Beşiktaş taraftarı futbolu çok seviyor ve kupalara alışkın. Bizim orada olduğumuz dönemde şampiyonluk kazandık, kupa kazandık, Süper Kupa kazandık; O yüzden taraftarın beklentisi yüksek.

Bizim son şampiyon olduğumuz döneme bakın. Kadroda çok büyük yıldızlar veya astronomik maaş alan oyuncular yoktu ama iyi bir takım olmuştuk. Biz o şampiyonluğu takım ruhuyla kazandık."

"HAYDİ ŞİMDİ ŞAMPİYON YAPSIN!"

-Sergen Yalçın'a güveniyor musun? Onu seviyor musun?

Vincent Aboubakar: "Sergen Yalçın'la şampiyon olduğumuz dönemde, o büyük işi başaran ve şampiyon olan biz futbolculardık. O kupayı sahada mücadele eden oyuncu grubu kazandı. Hoca aynı hoca, üstelik şimdiki kadroda o döneme göre çok daha büyük isimler var. Madem öyle, şimdi de şampiyon yapsın görelim. Tek beklenti şampiyonluktur."

"SERGEN YAL ÇIN'A KIRGIN DE ĞİLİM"

-Sergen Yalçın'a kırgınlığın var mı?

Vincent Aboubakar: "Sergen Yalçın'a bir kırgınlığım yok. Her şey yolunda."

-Sergen Yalçın iyi bir teknik direktör mü?

Vincent Aboubakar:"Bu konu hakkında bir şey söyleyemem. O dönem biz oyuncular olarak kenetlendik, savaştık. Şampiyonluğa inandık ve bunu biz oyuncular beraber başardık.

RAFA SILVA YANITI

-Rafa Silva şu anda bir sıkıntı yaşıyor Beşiktaş'ta. Onunla görüştün mü?

Vincent Aboubakar: "Rafa Silva ile ilgili bir düşüncem yok. Beşiktaş onu transfer etti. Ortada bir problem varsa bunu çözecek olan da Beşiktaş'tır."

-"En-Nesyri, Osimhen, Onuachu, Abraham. En iyisi hangisi?"

Vincent Aboubakar: “Oynadıkları futbolu baz alırsak, Abraham. Bence futbolu iyi biliyor. Takımın oyuncu kullanımını bilmesi lazım. Bir oyuncu gol atamıyorsa takımı daha da iyileştirmek, etrafına iyi oyuncular almak lazım. Abraham'ı Galatasaray'a koy, daha çok gol atacak ve daha iyi oynayacak."