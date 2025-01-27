Vincent Aboubakar'dan hakem tepkisi: 'Artık buna çözüm bulun'
Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 5-4 mağlup olan Hatayspor'da Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa evinde, 8. dakikada 10 kişi kalan Hatayspor'u 5-4 mağlup etti.
Hatayspor'da iki gol atan Vincent Aboubakar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"TÜRK HAKEMLERİNE DAYANAMIYORUZ!"
Türk hakemlerine isyan eden Aboubakar, "10 kişi kalarak mücadele ettik ama bu konular hakkında konuşmasam bile canıma tak etti! Türk futbolunda hakemler çok can yakıcı kararlar alıyorlar ve bir takımın kaderiyle oynuyorlar! Bu korkunç bir şey! Maçın başında kırmızı kart! Aklım almıyor! TFF mi yetkili, kim bilmiyorum ama artık buna çözüm bulun! Dayanamıyoruz!" ifadelerini kullandı.
"İNANILMAZ CAN YAKICI"
Aboubakar, açıklamasının devamında, "Savaşmaya devam edeceğiz, asla bırakmayacağız. Kümede kalmayı planlıyoruz ama konu yine hakemler! Artık maçlarımızın sabote edildiğini bile düşünüyorum! Böyle olmamalı! Türk hakemlerin bu kararlarla ligi yönetiyor olmaları inanılmaz can yakıcı!" sözlerini sarf etti.
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