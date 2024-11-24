Vincent Aboubakar, Hatayspor'u son dakikada kurtardı!
Hatayspor, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.
Konyaspor, 17. dakikada Marko Jevtovic ile öne geçti. Hatayspor'un beraberlik golü 90. dakikada Vincent Aboubakar'dan geldi.
Bu sonucun ardından Konyaspor 15, Hatayspor 7 puana yükseldi.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Konyaspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Hatayspor, Beşiktaş'ı konuk edecek.
Etiketler: #vincent aboubakar #hatayspor #konyaspor #süper lig
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