Vincent Aboubakar'a sürpriz talip: Eski takım arkadaşının yanına dönebilir!

Yayınlanma: 25.12.2023 - 19:08

Güncelleme: 25.12.2023 - 19:08

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve 4 isim daha kadro dışı bırakıldı. Oyuncular, Beşiktaş A Takımı ile antrenmana çıksa da maç kadrolarında yer almıyor.

Suudi Arabistan ekibi, N'koudu'nun eski takım arkadaşı Aboubakar için siyah beyazlıların kapısını çalmaya hazırlanıyor.

NTV Spor'un Al Arabiya'dan aktardığı habere göre Damac FC oyuncuları, forvete takviye yapılmasını istedi. Oyuncular, paslarını gole çevirecek bir golcünün transfer edilmesini talep etti.

Kulüp yetkilileri daha önce Al Nassr'da forma giyen, Cristiano Ronaldo transfer edildikten sonra Beşiktaş'a imza atan Vincent Aboubakar'ı listesine aldı.

Kamerunlu oyuncunun kadro dışı kalması nedeniyle Damac FC yöneticileri, yıldız ismi bedelinin altında bir ücretle takıma kazandırabileceklerine inanıyor.

SUUDİ ARABİSTAN KARİYERİ

Beşiktaş'taki ikinci döneminin sonunda 2021-22 sezonu başında Aboubakar, Al Nassr'a imza attı. Yıldız oyuncu 1,5 sezon geçirdiği Al Nassr'da 39 maçta 13 gol atarken, 6 asist yaptı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bu sezonun başında Suudi Arabistan'ın yolunu tutan diğer oyuncu George-Kevin N'koudou kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

Kamerunlu oyuncu Suudi Pro Ligi'nde 17 maçta 14 gol atarken, 4 asist yaptı. N'koudou, gol krallığı yarışında ise 17 golle lider olan Ronaldo'nun 3 gol gerisinde 3. sırada bulunuyor.