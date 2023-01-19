Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic için yeni hamle

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 10:36

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 10:36

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Konyaspor'da forma giyen Amir Hadziahmetovic için yeni bir teklif hazırladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Konyaspor forması giyen Amir Hadziahmetovic için yaptığı transfer teklifini güncelledi. Siyah-beyazlıların daha önce 2 milyon 500 bin Euro önerdiği tecrübeli futbolcu için yeni teklifini ilettiği kaydedildi. Beşiktaş'ın Amir Hadziahmetovic için 3 milyon Euro artı oyuncu takasıyla bu transferi bitirmek istediği belirtildi.

25 yaşındaki orta sahanın peşindeki Burnley'nin de transfer teklifini yükselttiği kaydedildi. Boşnak oyuncu için Championship ekibinin 4 milyon Euro'luk bir bonservis önerisinde bulunduğu aktarıldı. Burnley'nin transfer teklifinin içerisinde ilave maddelerin de yer aldığı vurgulandı.

Amir Hadziahmetovic

10 GOLE KATKI SAĞLADI

Amir Hadziahmetovic bu sezon Konyaspor formasını 23 müsabakada giydi. Tecrübeli orta saha bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Boşnak oyuncu takım arkadaşlarına da 4 gol pası verdi. Amir Hadziahmetovic'in Konyaspor'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Nexø Boldklub Bornholm altyapısında yetişen Amir Hadziahmetovic daha sonra Zeljeznicar'da oynadı. Konyaspor, 2015-2016 sezonu devre arasında tecrübeli futbolcu için 500 bin Euro bonservis bedeli ödedi. Amir Hadziahmetovic, 21 kez Bosna Hersek Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi.