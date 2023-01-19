Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Beşiktaş'a bu oyun yakışmıyor'

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 09:02

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 09:02

Spor yazarları, Beşiktaş'ın kupada Ankaragücü'ne elendiği maçı köşelerinde yorumladı.

Yazarların görüşleri şu şekilde:

Bilal Meşe: "Şenol Güneş’in Ankaragücü karşısına çıkardığı 11’de gördük ki, rotasyona gitmiş. Olabilir, onun tercihi! Ne var ki, kupanın, Avrupa kapısını açtığını unutmayalım. Hani şampiyon olamazsanız, en azından tutunacağınız bir dal, teselliniz olur. Masuaku gibi savunmanın solunda Kartal’ın bankosunu yedeğe çekmek de nerden çıktı? Keza Cenk Tosun... Golü kim atacak arkadaş? Muleka forvet, ama onun kanatlarda etkili olduğunu bilmeyen yok! Uzatmada, her iki takımın ‘tur’ umudu, futbol kalitesini bir tık öne çıkaran faktör idi. Sanırsınız ki, takım beş kişi! Arkadaş o kadar oyuncu var, niye Atiba tercihi? İki kez kullandı, aynı köşeye vurur mu hocam? Bir de Masuaku, kaçırdı! Ankaragücü kupada çeyrek finale kaldı, kutluyoruz. Yanlış on bir, yanlış penaltıcı seçimi, çeyrek finale veda ediş, geriye ne kaldı; Süper Lig? Şimdilik o da uzakta, tabi şimdilik! Kartal, rotasyon kurbanı oldu." (Milliyet)

"BEŞIKTAŞ'A BU OYUN YAKIŞMIYOR"

Oktay Derelioğlu: "Beşiktaş takımı Konyaspor ile ligde oynadığı maçta da iyi sinyaller vermemişti. Özellikle çok fazla boş alan bırakıyorlar. Rakip de bu boş alanları değerlendirince etkili oluyor. Benzer bir görüntü dünkü Ankaragücü maçında da vardı. As kadroya yakın bir 11 görsek de Şenol Güneş bazı oyuncuları ki buna Emrecan'ı örnek verebilirim, denedi. Savunma hattında Beşiktaş dikkat dağınıklıkları yaşadı. Futbol bir takım oyunu. Takım bütünlüğünden kopuyor olması Beşiktaş adına önemli bir dezavantaj. Weghorst'un ayrılmasından sonra forvet hattına yapılacak Aboubakar transferi bazı taraftarları kızdırabilir. Ama ne katkı vereceğini bildiğin oyuncular size fayda da getirebilir. Bunu zaman gösterecek. Muleka Ankaragücü maçında çok kritik bir pozisyonu harcadı. Beşiktaş ikinci yarıda ve uzatmada kıpırdadı. Futbolcular Beşiktaş'a yakışır şekilde oynamalı. Futbolda kazanmak ve kaybetmek elbette var. Umarım Beşiktaş adına kayıp bir sezon olmaz." (Takvim)

"HEM OYUNU HEM OYUNCUYU BOZAR"

Ali Gültiken: "Ankaragücü'nün etkili bir takım olduğunu bir kez daha gördük. Özellikle Tolga'nın liderliğinde Ali Sowe, Emre, Diack ve Zahid; Beşiktaş'ı çok zorladılar. Beşiktaş'ın rakibinin topa bu kadar sahip olmasına müsaade etmesi hem Ankaragücü'nün kadro kalitesinden hem de Beşiktaş'ın orta alan zafiyetinden kaynaklandı. Bu kadar iyi ayaklara sahip futbolculara zaman ve alan bıraktığınızda sürekli peşinden koşmak zorunda kalırsınız. Bu da hem oyunu hem oyuncuyu bozar. Coşkulu ve istekli futboluyla Ankaragücü, turu Beşiktaş'a oranla daha çok istedi. Maçın normal süresi içinde de belki istedikleri sonucu alabilirlerdi ama uzamış olması onlar adına neticeyi değiştirmedi. Daha çok isteyenin her zaman kazandığını bir kez daha gördük." (Sabah)