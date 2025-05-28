Vincenzo Montella'dan kadro sorusuna tepki: 'Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum'

2026 Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında A Milli Takım, ABD ve Meksika ile karşı karşıya gelecek. Haziran ayında oynanacak maçlar öncesinde A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu.

Aday kadronun açıklanmasının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

"ELBETTE KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Açıklanan aday kadroyla ilgili Montella, "Genel olarak şöyle bir değerlendirmede bulundum. Sezon sonuna geldik ve futbolcularımızın dinlendirilmesi konusunda karar kıldım. Yeni sezona en iyi şekilde başlamalarını istiyorum. Bizim için en önemli dönemin eylül ayında başlayacağını bilmenizi isterim. Kadromuza birkaç genç futbolcuyu da ekledik. Eksik olan futbolcular konusunda şöyle bir değerlendirmede bulundum, zor bir sezon geçiren ve ufak tefek sakatlıkları bulunan oyuncuları dahil etmedik. Mert gibi. Avrupa şampiyonasından sonra pek dinlenme fırsatı bulamamıştı. Hem onları korumak adına hem de Emirhan konusu. 1.5 aydır oynayamadı. Şu anda onu kadroya alıp onu riske atmak istemedim. Değerlendirmelerde futbolcularımızı koruyacak ve yeni sezona en iyi şekilde başlayacak şekilde tercih ettim. Aynı konu Aral Şimşir için de geçerli. Riskli olabileceğini düşündük ve o yüzden kadroya almadım" dedi.

ABD'deki hazırlık kampıyla ilgili soruyu Montella, "Aslında tüm hazırlık maçlarımızı değerlendirdiğimizde bir mantık çerçevesinde yaptığımız ortada. Almanya'ya gitmeden önce hazırlık maçlarımızı orada oynamıştık. Bu tarz maçlarda mağlubiyet bile size bir şeyler öğretebiliyor ve size bir şeyler katıyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ve ufak adımlarla başlayacağız. Elbette kazanmak için oynayacağız" diye yanıtladı.

FERDİ KADIOĞLU AÇIKLAMASI

Kadro seçimi için Montella ayrıca, "En iyi kadroyu seçtim şu andaki, her zaman yaptığımız gibi. Gençleri de seçtim. Onlarla birlikte zaman geçirip bir şeyler katmak istiyorum. Bazı isimler yok, sakatlıklar geçirdi. Ben futbolcuların sezon sonunda dinlenmelerine dair çok önem veriyorum. Yeni sezona iyi başlasınlar, sonrasında değerlendirmeler yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığıyla ilgili son durumu paylaşan Montella, "Biz de bu konuda çok üzgünüz. Kendisi de çok üzgün. Beklenildiğinin aksine biraz daha uzun sürdü bu sakatlık. Beklentilerin dışında olaylar gelişti. Umarım yakın zamanda çalışmalara başlar ve bize katılma fırsatı bulur" dedi.

MONTELLA'DAN FORVET SORUSUNA TEPKİ

Montella, forvet tercihleriyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Her takımın kendi dengesine sahip olduğunu söyleyebilirim. Pivot forvet konusunda neyi kastettiğinizi hala anlayamıyorum, algılayamıyorum. Ben de kısa boylu, fiziksel olarak farklı kapasiteye sahip bir oyuncuydum ama hep forvet oynadım. O yüzden o pozisyonda farklı değerlendirmeleri ve farklı özellikleri değerlendirmemiz gerekiyor"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre teknik direktör Vincenzo Montella'nın 29 kişilik kadroya dahil ettiği isimler şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydın