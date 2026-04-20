Vincenzo Montella'dan kariyer itirafı: 'Kendimi göstermek için Türkiye'ye gittim'

Serie A'da Juventus'un Bologna'yı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Sky Sports'a konuk oldu. Montella 2026 Dünya Kupası, A Milli Takım'ın yıldız isimleri ve kariyeri hakkında konuştu.

"YETENEKLERİ BİR ARAYA GETİRDİM"

Türkiye'nin 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alması hakkında Montella, "Yetenekleri bir araya getirdim, onları kendi bayrakları altında topladım, onlara taktiksel bir organizasyon sağladım, hatta tüm maçlarda onları yurtdışında takip ettim, onlara bir şeyler vermeye çalıştım, bu da iki yıl boyunca o Türkiye'de bulunmuş olmamın bana yardımcı olması açısından önemliydi" dedi.

Montella sözlerine şöyle devam etti:

"Fazla zamanımız yok, yöntem ve organizasyon ve kulüplerin isteklerine saygı duyan bir süreklilik olmalı. Mutluyum çünkü oyuncular milli takıma mutlu geliyorlar, bunca yıl sonra Dünya Kupası'na tesadüfen gelmedile, milli takıma gelmek için sabırsızlanıyorlar" dedi.

"HÜCUMDA YETENEKLİ OYUNCULARA İHTİYACIMIZ VAR"

Montella milli takımla ilgili ayrıca, "Klasik bir 9 numaramız yok, bu yüzden kaliteli, hızlı bir oyuncuyla oynamamız şart çünkü hem güçlü hem de hızlı oyuncularımız var ama her şeyden önemlisi hücumda yetenekli oyunculara ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

"KENDİMİ GÖSTERMEK İÇİN TÜRKİYE'YE GİTTİM"

Kariyeriyle ilgili ise İtalyan Teknik Direktör, "1.5 yıl boyunca İtalya'da hiçbir takımla görüşme yapmadım. Kendimi göstermek için Türkiye'ye (Adana Demirspor) gittim çünkü burada hiç görüşme yapmadım. Hatta artık antrenörlük yapmamayı bile düşündüm çünkü başka seçeneğim yoktu, sonrasında pandemi geldi, evde iyiydim. Gelen bazı teklifleri beğenmedim. Sonrasında yeniden başlayıp kendimi kanıtlamaya karar verdim" dedi.

Montela, 2021'de Adana Demirspor'la anlaşmadan önce 2019'da Fiorentina'daki görevinden ayrılmıştı.

"DOĞUŞTAN YETENEKLİ BİR OYUNCU ANCAK..."

Arda Güler için Montella, "Doğuştan yetenekli bir oyuncu ancak son birkaç maçta oyun tarzında bir dönüşüm de gördüm ve hatta onu bundan dolayı tebrik ettim" dedi.

"DAHA DA GELİŞMEYE ADAY"

A Milli Takım'ın bir diğer yıldızı Kenan Yıldız içinse Montella, "Dengeli bir zihniyete sahip, her zaman kendini geliştirmek isteyen bir oyuncu. Ve biliyorsunuz, bir oyuncunun yerinde saymadığını gördüğünüzde işaretleri hemen fark edersiniz. Bu yüzden, sahayı terk etmemeye, erken gelmeye başladı ama şimdi temelde her şeyi yapıyor. Yani, sahip olduğu nitelikler göz önüne alındığında, daha da gelişmeye aday" ifadelerini kullandı.

"KENAN İLE HİÇBİR RİSK ALMAYALIM LÜTFEN"

Programda Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'ye Kenan Yıldız'la ilgili şakalaşan Montella, "Sana bir tavsiye vereceğim, şu andan sezon sonuna kadar Kenan ile hiçbir risk almayalım lütfen" dedi.

İtalyan basınında geçen hafta çıkan haberlerde Kenan Yıldız'ın dizindeki sakatlık nedeniyle Bologna maçında süre alamayabileceği belirtilmişti. Bologna maçının kadrosuna dahil edilen milli futbolcu, 73'te Jonathan David'in yerine oyuna dahil oldu.