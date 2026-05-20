Vincenzo Montella'dan Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu açıklaması

20.05.2026 23:12:00
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sakatlıkları bulunan Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu ile ilgili konuştu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İstanbul'daki Freiburg - Aston Villa finali öncesi Sky'a açıklamalarda bulundu.

Yaklaşan Dünya Kupası ile ilgili görüşlerini aktaran İtalyan teknik adam, "Dünya Kupası kısa bir turnuva ve nasıl geldiğinize çok bağlı. Bazı olaylar belirleyici olabilir ancak bu, şampiyonluk favorisi takımlar için de geçerli. Hedefimiz grup aşamasını geçmek ama tek maçta her şeyin olabileceğini biliyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Her ne kadar büyük bir güven ve coşkuya sahip olsak da bu coşku çılgınlığa dönüşmemeli" dedi.

KENAN YILDIZ'IN SAKATLIĞI

Juventus forması giyen Kenan Yıldız ile ilgili konuşan Montella, "Kenan Yıldız 21 yaşında bir genç. Umarım bu, katıldığı pek çok Dünya Kupası'nın ilki olur. Son dönemde dizinde bazı sorunlar yaşadı ve bu yüzden antrenmanlarda yüzde 100'ünü veremedi. Umarım tamamen iyileşir. Motivasyona gelince, o kendiliğinden gelir" dedi.

'İSTANBUL'A GELDİ'

Montella, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve Dünya Kupası'na yetişmesi beklenen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili, "Hakan Çalhanoğlu, İstanbul'a geldi. Bunun için hem kendisine hem de Cuma gününden itibaren onu değerlendirmemize izin veren Inter'e teşekkür ederim. Umarım Dünya Kupası'nda oynayabilecek duruma gelir. O bizim için önemli bir oyuncu" diye konuştu.

