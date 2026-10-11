Olaylı maçın ardından... İspanya'da gündem Arda Güler: 'Real Madrid'in açık ara en iyi oyuncusuydu'

Yapılan değerlendirmelerde milli futbolcunun Real Madrid için önemine dikkat çekilirken sahanın en iyi isimlerinden biri olduğu belirtildi. Marca'daki haberde 21 yaşındaki futbolcu için, "Arda Güler, Real Madrid'in açık ara en iyi oyuncusuydu" ifadeleri yer aldı.

"REAL MADRİD'İN TARTIŞMASIZ İLK 11 OYUNCUSU"

Bir diğer İspanyol spor gazetesi Sport'ta ise Arda Güler için, "Bir kez daha Real Madrid'in en iyi orta saha oyuncusu oldu ve ustalığıyla öne çıktı. Türk oyuncu, potansiyelinin tamamını nasıl ortaya koyacağını biliyor ve Real Madrid'in tartışmasız ilk 11 oyuncusu olarak haklı yerini kazandı" denildi.