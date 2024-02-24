Daha fazla süre alabileceği iddia edilmişti: Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Sevilla maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.
La Liga'da lider Real Madrid yarın sahasında Sevilla'yı konuk edecek.
Girona'nın puan kayıplarının ardından puan farkını 6'ya yükselten Carlo Ancelotti'nin ekibi, sahasında kazanıp avantajını korumak istiyor.
Bu karşılaşma öncesinde Real Madrid'e Joselu'dan kötü haber geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli golcünün kemik ödemi nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
"ARDA GÜLER DAHA FAZLA SÜRE ALABİLİR"
Marca'da yer alan haberde Joselu ve Jude Bellingham'ın sakatlıklarının ardından Arda Güler'in Sevilla maçında daha fazla süre alabileceği ifade edildi.
Real Madrid'e sezon başında transfer olan Arda Güler, uzun süre sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.
Genç futbolcu, Real Madrid'le bu sezon 5 maçta süre aldı.
ANCELOTTİ'DEN ARDA AÇIKLAMASI
Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.
Arda Güler'le ilgili soruyu yanıtlayan Ancelotti, genç futbolcunun sakatlığından dolayı zor bir sezon geçirdiğini söyledi.
Ancelotti açıklamasında, "Çok genç bir oyuncu. Sabırlı olması gerekiyor. Arda sakatlığından dolayı zor bir sezon geçirdi. Katkı sağlayacak seviyeye ulaşması gerekiyor" dedi.
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