Ancelotti maç sonrası açıkladı: Arda Güler'in büyük talihsizliği

LaLiga lideri Real Madrid'in Sevilla'yı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Carlo Ancelotti, Arda Güler'i oyuna almak üzereyken gol gelince kararından vazgeçtiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 08:01
Ancelotti maç sonrası açıkladı: Arda Güler'in büyük talihsizliği
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LaLiga'nın 26. hafta maçında Real Madrid sahasında Sevilla'yı ağırladı. Başkent ekibi maçı 1-0 kazanırken gol 81. dakikada Modric'ten geldi.

Galibiyet golü için 81 dakika bekleyen Real Madrid'de Arda Güler için talihsiz bir sekans yaşandı.

ARDA GÜLER SÜRE ALAMADI

Carlo Ancelotti golden hemen önce Arda Güler'i oyuna almaya hazırlanırken, Modric'in golü sonrası deneyimli teknik adam bu kararından vazgeçti.

Arda Güler böylece 1-0 biten maçta süre alamamış oldu.

"ARDA BU DURUMU ÇOK İYİ ANLIYOR" 

Maç sonrası Carlo Ancelotti'ye bu konu hatırlatıldı. Tecrübeli hoca, Arda Güler sorusuna şu yanıtı verdi:

"Modric'in golünden önce bir planım vardı. Sonra Arda Güler değişikliğinden vazgeçtim. Arda da bu durumu çok iyi anlıyor."

Sevilla galibiyetiyle puanını 65'e çıkaran ve liderliğini sürdüren Real Madrid ligde gelecek hafta Valencia deplasmanına çıkacak.


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