Vincenzo Montella'dan Fatih Terim'e ziyaret

Yayınlanma: 29.04.2024 - 20:55

Güncelleme: 29.04.2024 - 20:55

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Yunanistan'ın Panathinaikos takımının teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'i Atina'da ziyaret etti. Montella, eski A Milli Takım Teknik Direktörü Terim ile milli takımdan Türk, İtalyan ve Yunan futboluna uzanan geniş yelpazede baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Montella, daha sonra takımın antrenmanını takip etti ve A Milli Takım oyuncularından Samet Akaydın ile görüştü. İtalyan teknik adam, Fiorentina'da görev yaptığı dönemdeki oyuncularından olan, şimdi ise Panathinaikos'ta forma giyen Bartlomiej Dragowski ve Vitor Hugo ile bir süre sohbet etti.

Antrenmanın ardından öğle yemeğini de Terim ve teknik ekibi ile yiyen Montella, daha sonra tesislerden ayrıldı.