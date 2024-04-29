Vincenzo Montella'dan Fatih Terim'e ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kariyerin Panathinaikos teknik direktörü olarak sürdüren Fatih Terim'i Atina'da ziyaret etti.

DHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 20:55
Vincenzo Montella'dan Fatih Terim'e ziyaret
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Yunanistan'ın Panathinaikos takımının teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'i Atina'da ziyaret etti. Montella, eski A Milli Takım Teknik Direktörü Terim ile milli takımdan Türk, İtalyan ve Yunan futboluna uzanan geniş yelpazede baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Montella, daha sonra takımın antrenmanını takip etti ve A Milli Takım oyuncularından Samet Akaydın ile görüştü. İtalyan teknik adam, Fiorentina'da görev yaptığı dönemdeki oyuncularından olan, şimdi ise Panathinaikos'ta forma giyen Bartlomiej Dragowski ve Vitor Hugo ile bir süre sohbet etti.

Antrenmanın ardından öğle yemeğini de Terim ve teknik ekibi ile yiyen Montella, daha sonra tesislerden ayrıldı.


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