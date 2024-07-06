Vincenzo Montella'dan Hollanda maçı açıklaması: 'Türk ruhunu yansıtacağız'

Yayınlanma: 06.07.2024 - 21:15

Güncelleme: 06.07.2024 - 21:15

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 çeyrek finalinde oynayacağımız Hollanda maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Montella maçla ilgili, "Hazırız, heyecanlıyız, tutkuluyuz, Türk ruhunu sahaya yansıtmakta kararlıyız. Taraftarımızla birlikte güçlüyüz. Burada bir maç yapıyoruz, herkes sakin olsun." dedi.

'EKSİKLERİMİZ VAR'

Kadroyla ilgili konuşan Montella, "Eksiklerimiz var. Merih, İsmail, Orkun gibi. Ancak oyuncularımızın adaptasyon sürecini çok kısalttığını biliyoruz ve gönlümüz çok rahat. Almanya maçında da üçlü bir düzenle oynamıştık hatırlarsanız." ifadelerini kullandı.

'UMARIM TÜRK HALKINA GÜZEL BİR HEDİYEYLE GELİRİZ'

Deneyimli teknik adam sözlerini şöyle noktaladı: "Cumhurbaşkanımız ilk günden beri bize desteğini verdi. Çok detaycı bir insan kendisi. Umarım bugün hem kendisine hem de Türk halkına güzel bir hediyeyle geliriz. Otelden çıkmadan önce son konuşmamızı yaptık takımla."