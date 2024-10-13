Vincenzo Montella'dan İzlanda değerlendirmesi: 'İstedikleri kadar avantajlı olabilirler'

Yayınlanma: 13.10.2024 - 17:15

Güncelleme: 13.10.2024 - 17:15

UEFA Uluslar B Ligi'ndeki dördüncü maçında A Milli Takım deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

Mücadele öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella basın toplantısında soruları yanıtladı.

"BU MAÇ, ANAHTAR MAÇ GRUP İÇİN"

İzlanda karşılaşmasıyla ilgili Montella, "Bu maç, anahtar maç grup için. İzlanda'nın burada tarihi sonuçlar aldığını biliyoruz. Sonuçlara bakmaksızın söylüyorum, neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şartlardan kaynaklanan sorunlar olabilir ancak futbolda her zaman istediğiniz gibi oynayamazsınız. Kendi özelliklerinize göre bunların üzerinden gelebileceğinizi düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kadroya ilişkin İtalyan çalıştırıcı, "Son bir antrenmanımız var. Görüntüye bakılırsa herkes toparladı gibi gözüküyor. Yarın kararımızı vereceğiz" yanıtInı verdi.

Montella, İzlanda'yla ilgili ayrıca, "Karşımızda organize bir takım bekliyorum. İki farklı baskı yapabildiklerini gördük son maçta. Fiziksel bir takım olduklarını biliyoruz. Son maçımıza göre bir futbolcumuz cezalı ve biri de sakatlandı. O yüzden bizimle değiller" şeklinde görüş belirtti.

"BU BİR BAHANE DEĞİL"

Saha şartlarının olumsuz olmasıyla ilgili gelen soruya Montella şu yanıtı verdi:

"Adapte olmak lazım. Her türlü şarta adapte olmanız gerekiyor. Hangi takımda olursanız olun böyle seviye atlayabilirsiniz. Bu bir bahane değil, istedikleri kadar avantajlı olabilirler. En fazla rüzgar etki edebilir."

Vincenzo Montella, Atakan Karazor'un ne zaman süre alacağıyla ilgili, "Şöyle söylemek lazım. Atakan özellikleri çok belirgin bir futbolcu. Zeki bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Kendisi de bizim oyun felsefemize adapte olabileceğini gördük. Sadece biraz daha uzun paslarda sorun yaşayabilecek bir futbolcu" değerlendirmesinde bulundu.