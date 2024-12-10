Vincenzo Montella'dan Süper Lig değerlendirmesi: 'Oyunun kalitesini düşürüyor'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig'in kalitesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Vincenzo Montella'dan Süper Lig değerlendirmesi: 'Oyunun kalitesini düşürüyor'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2024 - 13:06

Vincenzo Montella, Medya Spor Zirvesi'nde konuştu. İtalyan çalıştırıcı, Süper Lig'e dair değerlendirmelerde bulundu.

Montella'nın açıklamaları şöyle:

"Ben birçok ligi seyrediyorum. Futbol aşağı yukarı aynı. İngiliz liglerinde daha dolu futbol olabiliyor. İtalya ve diğer ligler, ortalama ligler, her ne kadar Avrupa'da bazı başarılar elde etmeye başlasa da... Türk liginden daha iyi ligler olduğunu söyleyemem."

'ÇOK FAZLA DURAKLAMA OLUYOR'

"Türk liginde dikkat etmemiz gereken şey, çok fazla duraklama oluyor. Futbolcularla alakalı biraz bu, oyuncu kasıtlı olarak yavaşlatma gayretinde oluyorlar. Üç dakika aralıksız oynamakla beş dakika aralıklı oynamak oyunun kalitesini düşürüyor. Belki buna dikkat etmek gerekir."


Etiketler: #A Milli Takım #Vincenzo Montella #süper lig

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