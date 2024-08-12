Vinicius Junior'a çılgın teklif: Yıllık 350 milyon Euro...

Bir Suudi Arabistan kulübünün, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid forması giyen 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Vinicius Junior'a yıllık 350 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 18:35
Vinicius Junior'a çılgın teklif: Yıllık 350 milyon Euro...
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Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a Suudi Arabistan'dan dünya futbol tarihine geçecek bir teklif yapıldı.

ESPN'in haberine göre; henüz ismi açıklanmayan bir Suudi ekibi, Vinicius Junior'a yılda 350 milyon Euro net maaş kazanacağı bir sözleşme teklifinde bulundu ancak Brezilyalı oyuncu Real Madrid'den ayrılmak istemediğini Suudi Arabistan temsilcisine iletti.

SERBEST KALMA BEDELİ 1 MİLYAR EURO

Öte yandan haberde, Real Madrid'in Vinicius'u satmayı düşünmemesi sebebiyle serbest kalma bedelinin ödenmemesi halinde bu transferin çok zor olduğu ifade edilirken, Suudi kulübünün Real Madrid'den 1 milyar Euro'luk serbest kalma bedelinde 'ufak' bir indirim istediği yazıldı.

Real Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu, İspanyol devi ile çıktığı 264 maçta 83 gol ve 75 asistlik performans gösterdi.


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