Virgil van Dijk'tan geleceği hakkında açıklama!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda biten Virgil van Dijk, geleceğiyle ilgili konuştu.

Virgil van Dijk'tan geleceği hakkında açıklama!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2024 - 14:19

Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda biten Virgil van Dijk, geleceği için konuştu.

Hollandalı savunma oyuncusu, "Kulübü ve taraftarları seviyorum. Onlar da beni seviyor. En az 3-4 yıl daha en üst seviyede oynayabileceğimi düşünüyorum. Gelecekte neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

2018 yılından bu yana Liverpool'da oynayan 33 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada kulüple yeni sözleşme için görüştüklerini söylemişti.

Liverpool formasıyla 292 maça çıkan Virgil Van Dijk, 25 gol attı ve 13 asist yaptı.


Etiketler: #liverpool #Virgil van Dijk #Sözleşme

İlgili Haberler

Liverpool, Southampton'ı geçerek yarı finale yükseldi!

Liverpool, Southampton'ı geçerek yarı finale yükseldi!
9 gollü dev maçta kazanan Liverpool! Tottenham 3-6 Liverpool

9 gollü dev maçta kazanan Liverpool! Tottenham 3-6 Liverpool
Liverpool Kenan Yıldız'ın peşinde! İşte Juventus'un istediği ücret...

Liverpool Kenan Yıldız'ın peşinde! İşte Juventus'un istediği ücret...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler