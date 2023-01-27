Vitor Pereira, Fenerbahçe'den eski öğrencisini istiyor!
Brezilya ekibi Flamengo, Fenerbahçe'den Uruguaylı Diego Rossi'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. Brezilya basınının aktardığına göre Flamengo çalıştırıcısı Vitor Pereira, Rossi'yi özellikle takımda görmek istiyor.
Brezilya ekiplerinden Flamengo, Fenerbahçe'den Diego Rossi'yi kadrosuna katmak istiyor. Brezilya basını, Uruguaylı oyuncu için Fenerbahçe'ye teklif yapılacağını duyurdu.
Takımın başına geçen Portekizli Vitor Pereira'nın, sarı-lacivertlilerden eski öğrencisi Rossi'nin transferi için ısrarlı olduğu ifade edildi.
Diego Rossi
Bu sezon Fenerbahçe'de 30 maça çıkan Diego Rossi, 3 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
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