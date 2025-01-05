Vitor Pereira, Galatasaraylı yıldızın peşinde!
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Hakim Ziyech'in, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton ile görüştüğü iddia edildi.
İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton'a imza atan ve harika bir çıkış yakalayan Vitor Pereira da ocak ayının başlamasıyla birlikte gözünü Türkiye'ye dikti.
ZIYECH İLE GÖRÜŞME HALİNDE
Sabah'ın haberine göre Portekizli teknik adamın çalıştırdığı Wolverhampton, Hakim Ziyech ile görüşme halinde.
MENAJERİ İLK TEMASI KURDU
Faslı futbolcunun menajerinin, dün İngiliz kulübü ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Trabzonspor ve Kayserispor karşılaşmalarının ardından Göztepe maçında da Hakim Ziyech kadroya alınmadı.
İDMANLARA DA ÇIKMADI
Süper Lig'e verilen arada kendisine kulüp arayan Ziyech, Göztepe mücadelesi öncesinde antrenmanlara da çıkmadı.
Ayrılığı artık kesin gözüken Faslı yıldız, bu sezon Galatasaray'da 11 maça çıktı ve 1 asistlik katkı verdi.
Etiketler: #Hakim Ziyech #vitor pereira #wolverhampton
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