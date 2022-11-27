Vitor Pereira için sürpriz iddia! Yeni takımı belli oluyor
Son olarak Corinthians'ı çalıştıran Vitor Pereira'nın Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo ile görüştüğü iddia edildi.
Corinthians'taki görevinden ailevi sorunlar nedeniyle ayrılan Vitor Pereira, yine Brezilya'da kalıyor.
Portekiz basınından Record'un haberine göre bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Pereira, Flamengo ile görüşmelerde bulunuyor.
Farklı liglerde 4 lig şampiyonluğu bulunan Vitor Pereira, geçen sezonun başında ikinci kez Fenerbahçe'nin başına getirildi ancak kötü gidişat nedeniyle devre arası gelmeden yollar ayrıldı.
Corintihans'ın başında 63 maça çıkan Vitor Pereira 1,63'lük puan ortalaması yakaldı.
57 yaşındaki teknik direktör Corintihans'a Brezilya Kupası'nda final oynattı. Finali de penaltılar sonucu Flamengo'ya kaybetmişti.
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