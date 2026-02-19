Vitor Pereira: 'İki gol daha atabilirdik'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.02.2026 23:49:00
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Nottingham Forest'ta teknik direktör Vitor Pereira, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirtti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu.

Maçın ardından İngiliz ekibinin teknik patronu Pereira, açıklamalarda bulundu.

"İKİ GOL DAHA ATABİLİRDİK"

Oyuncularının kalitesinden memnun kalan Vitor Pereira, "Oyuncuların kalitesi en çok hoşuma giden şeydi. Onlardan sahada kendilerini ifade etmelerini istedim. Onlar da bunu yaptı" dedi.

Tecrübeli teknik direktör iki gol daha atma şanslarının olduğunu dile getirdi:

"İki gol daha atma şansımız vardı. Çok iyi bir sonuçtu. Henüz ilk yarıdayız, tutarlı olmalıyız, fikstür yoğun ve zorlu. Herkes takıma yardım etmeye hazır olmalı. Onlardan istediğim şey bu. Bizim için tutarlı bir maçtı. Sonucu hak ettik." 

Takımının özgüvene ihtiyacı olduğunun altını çizen Pereira, "Gelmeden önce oyuncuların çok kaliteli olduğunu biliyordum. Sonuçlara ihtiyaçları var ama oyundan keyif almaları da gerekiyor. Oynadıkları oyundan keyif alırlarsa yüksek seviyeye ulaşabilirler. Sadece organizasyona ve özgüvene ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adam kendisine sorulan "Nottingham Forest'ı Premier Lig'de tutabileceğinize güveniyor musunuz?" sorusuna ise "Tabii ki güveniyorum. Her maçı kazanmaya çalışacağız. Çok zor olacak. Kadıköy'e gelip üç gol atıp gol yememek kolay değil. Bir sonraki maç farklı olacak ve tutarlı olmamız gerekiyor" şeklinde cevap verdi.

