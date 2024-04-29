Vitor Pereira, Jorge Jesus'un serisine son verdi!

Al Shabab'ı çalıştıran Portekizli Vitor Pereira, Suudi Arabistan'da ayın teknik direktörü seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 16:18
Vitor Pereira, Jorge Jesus'un serisine son verdi!
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Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ı çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, takımıyla yakaladığı çıkışla ödüllendirildi.

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 5 aydır üst üste kazandığı 'Ayın Teknik Direktörü' ödülünün yeni sahibi oldu.

JESUS'U GERİDE BIRAKTI

Takımıyla mart ayında çıktığı dört maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Pereira, ayın teknik direktörü olmayı başardı. 

Pereiralı Al Shabab, ligde çıktığı 29 maçta topladığı 38 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. 


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