Vitor Pereira, Jorge Jesus'un serisine son verdi!
Al Shabab'ı çalıştıran Portekizli Vitor Pereira, Suudi Arabistan'da ayın teknik direktörü seçildi.
Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ı çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, takımıyla yakaladığı çıkışla ödüllendirildi.
Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 5 aydır üst üste kazandığı 'Ayın Teknik Direktörü' ödülünün yeni sahibi oldu.
JESUS'U GERİDE BIRAKTI
Takımıyla mart ayında çıktığı dört maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Pereira, ayın teknik direktörü olmayı başardı.
Pereiralı Al Shabab, ligde çıktığı 29 maçta topladığı 38 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.
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