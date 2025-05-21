Cumhuriyet Gazetesi Logo
Vitor Pereira yıkıldı: 6 gollü maçta kazanan Crystal Palace!

Vitor Pereira yıkıldı: 6 gollü maçta kazanan Crystal Palace!

21.05.2025 10:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Vitor Pereira yıkıldı: 6 gollü maçta kazanan Crystal Palace!

Crystal Palace, İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında kendi sahasında ağırladığı Wolverhampton'ı 4-2 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Crystal Palace, sahasında Wolverhampton'ı konuk etti.

Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-2 kazandı.

Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 27. ve 33. dakikalarda Eddie Nketiah, 50. dakikada Ben Chilwell ve 86. dakikada Eberechi Eze kaydetti.

Wolverhampton'un golleri ise 24. dakikada Emmanuel Agbadou ile 62. dakikada Jorgen Strand Larsen'den geldi.

3 MAÇLIK KÖTÜ SERİ

Oliver Glasner'ın öğrencileri puanını 52'ye yükseltirken Vitor Pereira'nın öğrencileri ise 41 puanda kaldı.

Crystal Palace üst üste 2. galibiyetini; Wolverhampton ise üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

JOEL WARD VEDA ETTİ

Premier Lig'in son haftasında Crystal Palace, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Liverpool'a konuk olacak. Wolverhampton ise Brentford'u ağırlayacak.

Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Crystal Palace kaptanı Joel Ward, Selhurst Park'taki son maçında gözyaşlarıyla kenara geldi. Tecrübeli futbolcu 71. dakikada yerini Kamada'ya bıraktı.

İlgili Konular: #vitor pereira #crystal palace #wolverhampton

İlgili Haberler

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. Ön Eleme turundan katılacak Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ortaya çıktı.
Fenerbahçeli Dusan Tadic'in eşinden ayrılık iddialarını yükselten paylaşım!
Fenerbahçeli Dusan Tadic'in eşinden ayrılık iddialarını yükselten paylaşım! Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Dusan Tadic'in eşinin sosyal medya paylaşımı, ayrılık iddialarını yeniden ortaya çıkardı.
Fenerbahçe'de Ali Koç - Mourinho zirvesi: Yol haritası belirlenecek!
Fenerbahçe'de Ali Koç - Mourinho zirvesi: Yol haritası belirlenecek! Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un bu hafta teknik direktör Jose Mourinho ile bir araya geleceği iddia edildi.