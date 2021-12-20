Vitor Pereira'dan istifa isteğine şaşırtıcı cevap
Beşiktaş beraberliğiyle lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkı 14'e yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın istifası istendi. Ancak Portekizli hoca bu talebi reddetti.
Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de yönetim stadyumda acil koduyla toplandı.
Teknik direktör Vitor Pereira'dan istifasını isteyen yönetim, Portekizli hocanın verdiği cevapla şaşkınlığa uğradı. Vitor Pereira, "Takımın başındayım ve gitmek istemiyorum" diyerek istifa etmeyeceğini belirtti.
PEREIRA'DAN ŞAŞIRTAN CEVAP
Ajansspor'un haberine göre, Acil olarak toplanan Fenerbahçe yönetimi, Vitor Pereira'nın istifasını istiyor. Pereira ise yönetime ''Takımın başındayım ve gitmek istemiyorum'' sözlerini iletti. Fenerbahçe yönetimi teknik direktör krizi devam ederken yeni adaylarla da görüşmelere başladı.
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