Vitor Pereiralı Corinthians, Libertadores'te çeyrek finale yükseldi

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:55

Fenerbahçe'nin eski teknik direktör Vitor Pereira'nın yönetimindeki Corinthians, Libertadores Kupası'nda normal süresi 0-0 sona eren mücadelede Boca Juniors'u penaltı atışları neticesinde 6-5 mağlup ederek çeyrek finale ulaşan takım oldu.

La Bombonera'da oynanan mücadelede rakip kaleye 20 şut çeken Borca Juniors, aradığı golü bulamadı. Karşılaşmayı bir şutla tamamlayan Corintihans'ın da skor üretememesiyle normal süre 0-0 tamamlandı.

BENEDETTO DAMGA VURDU

Boca Juniors'ta Darío Benedetto hem normal süre içerisinde hem de penaltı atışlarında kaçırdığı penaltılarla geceye damga vurdu. İlk olarak 32. dakikada topun başına geçen tecrübeli isim, Corinthians kalecisi Cassio Ramos'u geçti ancak direğe takıldı. Benedetto daha sonra ise penaltı atışlarında takımı adına topun başına gelen beşinci isim oldu ancak yine penaltıyı gole çeviremedi.

Vitor Pereira'nın takımı böylece, Boca Juniors'u penaltı atışlarında 6-5 mağlup ederek çeyrek final biletini kaptı.

CORINTHIANS'TAN RAKİP OYUNCUYA GÖNDERME

Corinthians maçın ardından kulübün resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 32 yaşındaki rakip oyuncuya kaçırdığı penaltılara göndermede bulunmak adına teşekkür etti.