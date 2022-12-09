Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oluyor!

09 Aralık 2022 Cuma, 07:43

Bir dönem Fenerbahçe'de görev alan ve son olarak Corinthians'ta çalışan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira için önemli bir açıklama yapıldı.

Brezilya ekibi Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, Vitor Pereira ile görüştüklerini doğruladı.

'KESİNLİKLE İNANIYORUM'

Brezilya basınına konuşan Braz, "Pereira'nın 2023'te teknik direktörümüz olacağına kesinlikle inanıyorum" dedi. Marcos Braz sözlerini, "Özen gerektiren bazı yasal konular var ve bize verilen tavsiyelere uyacağız" ifadeleriyle tamamladı.

Corintihans'ın başında 63 maça çıkan Vitor Pereira 1,63'lük puan ortalaması yakaldı.

57 yaşındaki teknik direktör Corintihans'a Brezilya Kupası'nda final oynattı. Finali de penaltılar sonucu Flamengo'ya kaybetmişti.

Vitor Pereira, geçen sezonun başında ikinci kez Fenerbahçe'nin başına getirilmiş ancak kötü gidişat nedeniyle devre arası gelmeden yollar ayrılmıştı.