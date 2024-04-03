Vitoria Guimaraes - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Porto, Portekiz Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Vitoria Guimaraes ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.
Portekiz Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.
Sérgio Conceição yönetimindeki Porto, deplasmanda Álvaro Pacheco'nun ekibi Vitoria Guimaraes ile karşı karşıya gelecek.
GUİMARAES - PORTO MAÇI SAAT KAÇTA?
Dom Afonso Henriques Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.
GUİMARAES - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadelenin ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Porto, bir önceki turda Santa Clara deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Vitoria Guimaraes ise kendi sahasında ağırladığı Gil Vicente'yi 3-1 mağlup etmişti.
porto haberleri Vitoria Guimaraes haberleri Portekiz Kupası haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da yangın faciası: 29 ölü!
- CHP kazanmıştı, oylar yeniden sayılacak
- Kayyım kararı gecikmedi!
- Kazanan adaya mazbata verilmiyor
- 'AK Parti seçmeni sandığa gitmedi'
- 'Artık ABB’ye gelemeyecekler'
- Alevlerin gece kulübünü sardığı anlar ortaya çıktı!
- Gece kulübünde çıkan yangının nedeni belli oldu
- Belediyede in cin top oynuyor!
- Özgür Özel’den çok sert 'Van' tepkisi