Vitoria Guimaraes - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Porto, Portekiz Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Vitoria Guimaraes ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 12:42
Vitoria Guimaraes - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Portekiz Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.

Sérgio Conceição yönetimindeki Porto, deplasmanda Álvaro Pacheco'nun ekibi Vitoria Guimaraes ile karşı karşıya gelecek.

GUİMARAES - PORTO MAÇI SAAT KAÇTA?

Dom Afonso Henriques Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.

GUİMARAES - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadelenin ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Porto, bir önceki turda Santa Clara deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Vitoria Guimaraes ise kendi sahasında ağırladığı Gil Vicente'yi 3-1 mağlup etmişti.


porto haberleri Vitoria Guimaraes haberleri Portekiz Kupası haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye yanıt: 'Saldırılara cevap vermeliyiz'

Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye yanıt: 'Saldırılara cevap vermeliyiz'
Fenerbahçe, Galatasaray engelini geçerek adını finale yazdırdı

Fenerbahçe, Galatasaray engelini geçerek adını finale yazdırdı
Oylama yapıldı: İşte Fenerbahçe yönetimine verilen yetkiler

Oylama yapıldı: İşte Fenerbahçe yönetimine verilen yetkiler
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e yeni görev!

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e yeni görev!
29 kişinin hayatını kaybettiği faciada görgü tanıkları konuştu: ‘Otoparktan sürünerek çıkabildik’

29 kişinin hayatını kaybettiği faciada görgü tanıkları konuştu: ‘Otoparktan sürünerek çıkabildik’
Fenerbahçe'den PFDK kararlarına tepki: 'Sonuna kadar mücadele edeceğiz'

Fenerbahçe'den PFDK kararlarına tepki: 'Sonuna kadar mücadele edeceğiz'
Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
Galatasaray milli aradan 3 puanla döndü Galatasaray 1-0 Hatayspor

Galatasaray milli aradan 3 puanla döndü Galatasaray 1-0 Hatayspor
Antalyaspor evinde üstünlüğünü koruyamadı! Antalyaspor 1 – 1 MKE Ankaragücü

Antalyaspor evinde üstünlüğünü koruyamadı! Antalyaspor 1 – 1 MKE Ankaragücü
Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 1 Nisan'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 1 Nisan'da eleme adayı kim oldu?
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve toz taşınımı… 3 Nisan 2024 Çarşamba hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve toz taşınımı… 3 Nisan 2024 Çarşamba hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?