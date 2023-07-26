Vladimir Cheburin: 'Her şey yeniden başlıyor'

Yayınlanma: 26.07.2023 - 09:16

Güncelleme: 26.07.2023 - 09:16

Zalgiris Teknik Direktörü Vladimir Cheburin, 2-2 berabere biten maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Cheburin. ilginç bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.

İstanbul'da 2 Ağustos Çarşamba günü yapacakları maçın zorlu geçeceğini aktaran Cheburin, "Hem oyun hem de skor açısından çok enteresan bir karşılaşma oldu. İki takım da çok net pozisyonlara girdi. Çok iyi çıkışlar yaptık ama maalesef birçok pozisyonu kullanamadık. Galatasaray'ın nasıl bir takım olduğunu öğrendik. Kendimizi nasıl daha iyi hale getirebileceğimizi biliyoruz. Bu karşılaşma 2-2 bitti ama bir sonraki maç daha da zor olacak" diye konuştu.

"HER ŞEY YENİDEN BAŞLIYOR"

Maça iyi hazırlandıklarını belirten Cheburin, "Galatasaray çok ciddi bir takım. Hazırlık ve bilgi toplamamız için zaman vardı. Bu maç için iyi hazırlandık. Kazanmak için fırsatlar yakaladık ama müsabaka 2-2 bitti. Rövanş maçı öncesi her şey yeniden başlıyor. Dün sahada isimlerin değil takımın oynadığını söylemiştim. Bugün bunu gördük. İkinci maçta elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.