Vodafone'dan FIVB Milletler Ligi kampanyası

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone, 2025 Milletler Ligi’nin İstanbul etabı süresince çeşitli hediyeler kazandıracak.

Tüm Vodafone’lulara Voleybol Milletler Ligi İstanbul etabının heyecanını birlikte yaşamak için günlük 5 GB, toplamda 25 GB mobil internet hediye edilecek.

Filenin Sultanları’nın maçlarındaki “en hızlı servisin” hızını en yakın tahmin eden 25 Vodafone’luya 25 GB mobil internet hediye edilecek.

Vodafone Yanımda uygulamasındaki Voleybol kategorisinde Voleybol Milletler Ligi boyunca Socrates işbirliğiyle hazırlanan güncel içeriklere ve detaylı maç analizlerine ulaşmak mümkün olacak. Ayrıca, Türkiye’de oynanacak etapta müşterilere Yanımda üzerinden 21 Haziran’daki Güney Kore – Türkiye maçı için 25 maç bileti hediye edilecek.





Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Ülke olarak, voleybolda, özellikle kadın voleybolunda son derece başarılıyız; uluslararası düzeyde başarılarımız var. Bu başarılarımızı daha geniş kitlelere duyurmamız ve bunu sürdürülebilir bir anlayışla yapmamız gerekiyor. Biz bu bakış açısıyla Türk kadın voleybolunun ve bize büyük gurur yaşatan kadın sporcularımızın yanında duruyoruz.Voleybol dünyasının önemli turnuvalarından Voleybol Milletler Ligi’ndede logomuzu ve ismimizi vermekten gurur duyduğumuz A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yanındayız. İstanbul etabı süresince düzenleyeceğimiz kampanyalarla müşterilerimize ve bayilerimize çeşitli hediyeler kazanma şansı sağlayacağız. Hedefimiz, voleybol coşkumuza herkesi ortak etmek. Vodafone olarak, Türk kadın voleybolunun dünyada ve Türkiye’de bilinirliğinin artmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.