Voleybolda Kadınlar 1. Lig yarı final etabı sona erdi

Voleybolda Kadınlar 1. Lig yarı final etabında gruplarında ilk iki sırada yer alan Beşiktaş Ceylan, Karayolları, Adam Voleybol ve Edremit Belediye Altınoluk takımları, final etabına yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 07:20
Voleybolda Kadınlar 1. Lig yarı final etabı sona erdi
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından Bolu'da düzenlenen TVF Kadınlar 1. Lig yarı final etabı sona erdi.

Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda iki grupta oynanan son gün maçlarında şu sonuçlar alındı:

1. GRUP

Beşiktaş Ceylan: 3 - Muratpaşa Belediyespor: 0

Göztepe: 0 - Karayolları: 3

2. GRUP

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3 - Bahçelievler Belediyespor: 2

Adam Voleybol: 3 - Edremit Belediye Altınoluk: 2

Ligde yarı final etabının ardından gruplarında ilk iki sırada yer alan Beşiktaş Ceylan, Karayolları, Adam Voleybol ve Edremit Belediye Altınoluk takımları, final etabına yükseldi.

TVF Kadınlar 1. Lig final etabı karşılaşmaları, 14-16 Nisan'da yine Bolu'da oynanacak.


voleybol Türkiye Voleybol Federasyonu

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