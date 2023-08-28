Yayınlanma: 28.08.2023 - 13:27

Güncelleme: 28.08.2023 - 13:27

Voleybol sahasının enerji dolu atmosferinde, topun yere düşmesini engellemek amacıyla çeşitli defans hareketleri geliştirildi. Hem topun düşmesini engelleyerek hem de takımın hücum stratejisinin sürdürülmesine yardımcı olan planjonun ne olduğu merak ediliyor. Peki, voleybolda plonjon nedir? Voleybolda plonjon nasıl yapılır?

VOLEYBOLDA PLANJON NE?

Voleybolda "plonjon," oyuncunun topun yere düştüğü veya düşmekte olduğu anda yatay bir pozisyonda hareket ederek topa ulaşmayı amaçlayan bir kurtarma tekniğidir. Plonjon, genellikle topun yere düşmesini engellemek, oyuna devam etmek veya rakip takımın sayı almasını önlemek amacıyla kullanılır. Bu hareket, oyuncunun hızlı reflekslere, iyi vücut dengelemesine ve cesaretli bir yaklaşıma ihtiyaç duyar.

PLANJON NASIL YAPILIR?

Planjon için oyuncu, topun düşmekte olduğu bölgeye doğru hızla yaklaşırken dengeli bir pozisyon alır. Top yere düşerken veya düşmekteyken, oyuncu yatay bir pozisyona geçer. Bu, oyuncunun topa doğru ilerlemesini ve yere daha yakın bir seviyeye inmesini sağlar.

Oyuncu ellerini ve kollarını yere uzatırken, avuç içlerini yukarı bakacak şekilde konumlandırır. Böylece topun üzerine temas etmek için doğru açıyı yakalar.

Oyuncu yere temas ettiğinde, elleri veya kollarıyla topa temas etmeye çalışır. Bu, topun yere düşmesini engellemeyi veya oyuna devam etmeyi amaçlar.

PLANJON RİSKLİ BİR HAREKET Mİ?

Plonjon, voleybolun önemli savunma ve kurtarma tekniklerinden biri. Topun yere düşmesini engellemek veya oyuna devam etmek, takımın puan kazanma ve rakip takımın puan almasını engelleme stratejilerinde hayati bir rol oynar. Ancak plonjon yaparken oyuncuların dikkat etmesi gereken bazı riskler de vardır.

Plonjon yaparken oyuncuların yere düşmeleri, sert bir zemine çarpma riski taşırlar. Bu nedenle doğru tekniği öğrenmek, vücutlarını korumak için uygun ekipmanları kullanmak ve antrenman yapmak önemlidir. Dizlik, dirseklik gibi koruyucu ekipmanlar kullanmak, oyuncuların yaralanma riskini azaltabilir.