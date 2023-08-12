Voleybolun ilham veren kadınları

Yayınlanma: 12.08.2023 - 12:02

Güncelleme: 12.08.2023 - 12:06

Şampiyon sporcular Cansu Özbay, Melissa Vargas, Gizem Örge, İlkin Aydın, Ayça Aykaç ve Kadın Milli Takım Menajeri Pelin Çelik, başarılarının ardındaki ilham verici hikâyelerini bu etkinlikte paylaştı.

Cansu, başarıya ulaşma yolunda en zor anlarda bile üzerindeki formanın sorumluluğunu hatırlayarak ortaya performans koyduğunu söyledi.

İlkin Aydın, “Kısa sürede birçok ameliyat olarak spordan uzak kalmama rağmen pes etmeyerek voleybola devam ettim” dedi.

Gizem, kız çocuklarının hayallerinden vazgeçmemesi gerektiğinin altını çizdi. Ayça, babasının kendisini antrenmanlara götürdüğünü, en zor anlarında bile yanında olduğunu belirtip, “Onun sayesinde voleybolda ilerleme şansına sahip oldum” diye konuştu.

Melissa Vargas, özellikle dedesinin onu desteklemesi sayesinde tüm zorlukların üstesinden geldiğini anlattı.

Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli, She’s Mercedes’in hedefleri olan kadınlarla hayallerini gerçeğe dönüştürmüş başarılı kadınları bir araya getirdiğini belirtip, “Amacımız kadınların birbirlerine ilham olarak güçlendikleri bir platform yaratmak” ifadelerini kullandı.