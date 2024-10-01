Voleybolda Şampiyonlar Kupası sahibini buldu!
Arkas Spor, 2024 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde karşılaştığı Halkbank'ı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
2024 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Halkbank ile Arkas Spor karşı karşıya geldi.
İstanbul TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yaptığı dev mücadelede rakibi Halkbank'ı 3-0 mağlup eden Arkas Spor şampiyon oldu.
Karşılaşmayı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, TVF Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Mustafa Alpaslan, TVF Organizasyon ve Pazarlama Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan, TVF Denetim Kurulu Üyesi Umut Bağlı ve TVF Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay da izledi.
SALON: TVF Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Tuncay Sevim
HALKBANK: Yunus Emre, Ma'a, Kooy, Mert, Sotolo, Mirza, Volkan (L) (Sercan Yüksel, Deniz, İzzet)
ARKAS SPOR: Burutay, Ertuğrul Gazi, Carisio, Franck, Burakhan, Grozer, Abdulsamet (L) (Gökçen, Onur)
SETLER: 24-26, 25-27, 21-25
Spor Haberleri
- Belçikalı golcü PFDK'ye sevk edildi!
- İşte 7. haftanın VAR kayıtları!
- Okan Buruk PFDK'ye sevk edildi!
- Şampiyonlar Kupası sahibini buldu!
- Lucescu çalıştıracağı son takımı açıkladı!
- Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması!
- Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu yanıtı!
- Atakan Karazor'un cezası iptal edildi!
- Manchester United'dan Osimhen açıklaması!
- Ergün Penbe'nin yeni adresi Yeni Mersin İdmanyurdu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin hedefinde Saniye Ateş var!
- AKP'li Ensarioğlu'ndan ‘b.kunu çıkardılar’ çıkışı!
- Işıkhan'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- 'Ayağa kalkma' eleştirilerine ilk yanıt
- İki Bakanlık arasında 'Narin cinayeti' krizi
- '13 dakika sonra' amca ve Nevzat buluşması
- Kemal Kılıçdaroğlu yanıt verdi!
- 'Kızıma para vererek kendine alıştırmış'
- Bu paranın hesabını veren var mı?
- 'Tehdit yerine Ateş'in sunduğu dosyayı açıklasa...'