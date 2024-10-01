Voleybolda Şampiyonlar Kupası sahibini buldu!

Arkas Spor, 2024 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde karşılaştığı Halkbank'ı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Voleybolda Şampiyonlar Kupası sahibini buldu!
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AA
Yayınlanma: 01.10.2024 - 19:42

2024 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Halkbank ile Arkas Spor karşı karşıya geldi.

İstanbul TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yaptığı dev mücadelede rakibi Halkbank'ı 3-0 mağlup eden Arkas Spor şampiyon oldu.

Karşılaşmayı TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, TVF Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Mustafa Alpaslan, TVF Organizasyon ve Pazarlama Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan, TVF Denetim Kurulu Üyesi Umut Bağlı ve TVF Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay da izledi.

SALON: TVF Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Tuncay Sevim

HALKBANK: Yunus Emre, Ma'a, Kooy, Mert, Sotolo, Mirza, Volkan (L) (Sercan Yüksel, Deniz, İzzet)

ARKAS SPOR: Burutay, Ertuğrul Gazi, Carisio, Franck, Burakhan, Grozer, Abdulsamet (L) (Gökçen, Onur)

SETLER: 24-26, 25-27, 21-25


Etiketler: #Arkas Spor #AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası #halkbank #Şampiyon

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