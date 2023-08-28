Yayınlanma: 28.08.2023 - 13:32

Güncelleme: 28.08.2023 - 13:32

Tie-break seti, hem oyuncular hem de seyirciler için büyük bir gerilim kaynağıdır. Bu set, maçın sonucunu belirleyecek olan son set olduğu için takımlar arasındaki rekabet oldukça yüksektir. Her iki takım da sonucu lehine çevirmek için maksimum çaba gösterir. Strateji, hücum ve savunma planlamaları, oyuncu değişiklikleri ve taktiksel kararlar tie-break setinde büyük bir rol oynar. Peki, voleybolda setler eşitlendiğinde ne olur? Voleybolda tie-break ne, nasıl oynanır, kuralları neler?

TIE-BREAK NE?

Tie-break seti, maçın sonucunu belirlemek için oynanan son set olarak adlandırılır. Genellikle ilk dört sette oynanan diğer setlerden farklı bir sayıya sahiptir. Normal setlerde 25 sayıya ilk ulaşan takım seti kazanırken, tie-break seti 15 sayı üzerinden oynanır. Ancak, iki takım arasındaki fark 2 sayıya ulaşıncaya kadar oyun devam eder. Örneğin, 15-15 eşitlikle sonuçlanan bir tie-break seti 17-15 veya daha fazla bir fark elde edene kadar devam edebilir.

TIE-BREAK SETİNİN ÖNEMİ NE?

Tie-break seti, voleybolun adaletli bir şekilde sonuca ulaşmasını sağlar. Eğer maçın ilk dört seti ikişer kazanılırsa ve eşitlik söz konusu olursa, tie-break seti devreye girerek galibi belirler. Bu sayede oyunun akışı boyunca gösterilen performansın ve mücadelenin sonucu en adil şekilde tespit edilmiş olur.