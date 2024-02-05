Volkan Demirel, Atsu ve Taner Savut'u unutmadı!

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Christian Atsu için paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 22:24
Volkan Demirel, Atsu ve Taner Savut'u unutmadı!
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, geçen yıl yaşanan 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden eski oyuncusu Christian Atsu için bir paylaşımda bulundu.

İşte Volkan Demirel'in, Christian Atsu için kaydetti sözler:

"Atsu'nun attığı bu gol, ondan aldığımız son hediye. Depremden hemen önce gelen bu gol, saf sevinç ve umudu simgeliyor. Fakat sonrasında yaşanan deprem, Atsu'yu, Taner hocamızı ve birçok sevdiğimizi bizden aldı. Şimdi, onların aramızdan ayrılışlarının, Hatay'ın ve 10 ilimizin uğradığı büyük kaybın bir yılı geride kaldı. Büyük bir sevgi ve rahmetle anıyoruz."


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