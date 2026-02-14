Volkan Demirel'e sürpriz talip!

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yarışı veren ekiplerden Çorum FK, Hüseyin Eroğlu'yla yollarını ayırmıştı. Çorum FK'nın, Eroğlu'nun yerine getirmeyi düşündüğü teknik direktör ise Volkan Demirel.
ÇORUM FK'NIN İLK ADAYI VOLKAN DEMİREL
Ajansspor'da yer alan habere göre; Çorum FK, 44 yaşındaki Demirel ile görüşme gerçekleştirecek.
ANLAŞMA SAĞLANIRSA İLKİ YAŞAYACAK
Volkan Demirel, Çorum FK ile anlaşması halinde kariyerinde bir ilki yaşayacak. Genç teknik adam ilk kez 1. Lig ekibi çalıştırmış olacak.
Teknik direktörlük kariyerine 2021 yılında Fatih Karagümrük'te başlayan Volkan Demirel daha sonra sırasıyla Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nde görev almıştı.