Cumhuriyet Gazetesi Logo
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde puanla siftah yaptı!

Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde puanla siftah yaptı!

9.03.2026 22:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde puanla siftah yaptı!

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'de 2.9 hafta maçında Alanyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle bitti.

Volkan Demirel'in ikinci döneminde Joao Pereira'lı Alanyaspor'a konuk olan Gençlerbirliği, deplasmanda oynadığı maçta çok fazla etkili olamadı ama karşılaşmadan puanla ayrıldı. Alanyaspor daha etkili olduğu maçta gol üretemedi. 

ÜÇ MAÇLIK HASRETİ DİNDİ

Ev sahibi Alanyaspor ligde iki maç sonra puan aldı ve ligde 27 puana ulaştı. Ligde üç deplasman sonra puan alan Gençlerbirliği de 25 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, Göztepe'ye konuk olacak. Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

İlgili Konular: #Gençlerbirliği #Alanyaspor #volkan demirel

İlgili Haberler

Eski hakemler Fenerbahçe - Samsunspor maçını yorumladı: 'Hakemin 14 tane kart hatası var'
Eski hakemler Fenerbahçe - Samsunspor maçını yorumladı: 'Hakemin 14 tane kart hatası var' Eski hakemler, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
Taraftarlar tepki göstermişti... Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
Taraftarlar tepki göstermişti... Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti! Fenerbahçe'de Mert Müldür, Samsunspor maçındaki performansıyla sarı-lacivertli tribünlerin tepkisini çekmişti. Milli futbolcu karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, nişanlısına küfürler edildiğini ve bu durumu kabul etmesinin mümkün olmadığını belirtmişti. Fenerbahçe, Mert Müldür için sosyal medyadan paylaşım yaparken, yönetim de yaşananlar sonrası harekete geçti.
Fenerbahçe'de görev yapmıştı: Engin Fırat hayatını kaybetti!
Fenerbahçe'de görev yapmıştı: Engin Fırat hayatını kaybetti! Bir dönem Fenerbahçe'de de yardımcı antrenörlük yapan teknik direktör Engin Fırat, İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.