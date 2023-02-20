Volkan Demirel, Hatay'daki 6.4'lük deprem sonrası sosyal medyadan paylaştı!

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 22:36

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 22:36

AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Hatay'da bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Deneyimli teknik adam yaptığı paylaşımda "Ben iyiyim, lütfen binalardan uzak durun" ifadelerini kullandı.

Hatayspor 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından Süper Lig'den çekilmişti.