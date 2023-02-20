Volkan Demirel, Hatay'daki 6.4'lük deprem sonrası sosyal medyadan paylaştı!
Merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6.4'lük depremin ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.
AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem çevre illerde de hissedildi.
Hatay'da bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Deneyimli teknik adam yaptığı paylaşımda "Ben iyiyim, lütfen binalardan uzak durun" ifadelerini kullandı.
Hatayspor 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından Süper Lig'den çekilmişti.
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